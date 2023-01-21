Şarkıları gençler söyledi

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen konsere Vali Ziya Polat, İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, POMEM Müdürü Zafer Kişi, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı ve çok sayıda davetli katıldı.

Konser sonrası bir konuşma yapan Vali Ziya Polat, “Kursu açan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu konserimiz Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan bir konser. Halk Eğitim Kurslarımıza devletimizin tüm imkânlarını seferber ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza her türlü kurs açabilecek güce sahibiz yeter ki vatandaşlarımız istesin biz sizin isteklerinizi yerine getirmek için görevliyiz. 2023 yılında Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Yiğitler şehri Yozgat’ta bu sene 50 bin vatandaşımıza inşallah halk eğitimden kurs verme hedefimiz var. Devletimizin imkânları doğrultusunda vatandaşlarımızın isteğine göre hangi kurs olursa olsun okullarımızda, mahalle konaklarımızda kurslarımızı açmak için mücadele veririz. Kurslarımızda hocalık yapan arkadaşlarıma kurslarımıza katılan gençlerimize teşekkür ediyorum. Yolları bahtları her daim açık olsun. Bir gencimizin spor yapmasını istiyoruz, bir gencimizin bir müzik aleti çalmasını istiyoruz ve bunun içinde hep beraber sadece eğitim kurumları değil öğretmenlerimiz değil velilerimizin, STK’larımız topyekûn mücadele vermemiz gerekiyor.” diye konuştu. »Sema Nur Koçaker