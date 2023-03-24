Sarıkayalılardan depremzedelere destek

Hayırsever kadınlar tarafından büyük bir gayretle düzenlenen kermeste toplanan 100 bin lira Yozgat Valiliği’nin banka hesabına yatırıldı.

Nüfusu oldukça az bir ilçe olmasına rağmen iki günde toplanan tutarın bir hayli yüksek olması ise herkesi mutlu etti. Sarıkayalıların kermese yoğun ilgisi de gözden kaçmazken ilçe halkının ülkemizin içinde bulunduğu zor günlerde böylesine birlik ve beraberlik yaşaması büyük takdir gördü.

»Sema Nur Koçaker