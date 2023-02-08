Sarıkaya’da deprem toplantısı

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Kurum Müdürleri, STK’lar, Mahalle ve Köy muhtarlarının katıldı.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında Sarıkaya ilçesinde gönderilecek yardım ekipleri ile yardım malzemelerini koordine etmek amacıyla, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz sinema salonunda toplantı gerçekleştirildi.

Kaymakam Samet Serin toplantıda katılımcılara çağrıda bulunarak hiç kullanılmamış olan ve acil ihtiyaç durumu olan battaniye, uyku seti, kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı, ilaç, kuru gıda, hijyen malzemeleri, el feneri-ışık, konserve gıdalar ve kuru gıda gibi malzeme desteklerini Sarıkaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne, Sarıkaya Belediyesine ve Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonuna teslim edebileceklerini ifade etti.

Ayrıca nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yozgat Valiliği Yardım Hesabı T.C. Ziraat Bankası Yozgat Şubesi İBAN TR41 0001 0002 5740 3914 59 5003

Sarıkaya Belediyesi Yardım Hesabı Sarıkaya Halk Bankası İBAN TR60 0001 2009 7890 0007 0000 34 nolu hesap numaralarına yardımda bulunabilecekleri belirtildi. »Haber Merkezi