Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.505,34
ALTIN
1.133,55
DOLAR
18,84
STERLİN
22,71
EURO
20,21

Sarıkaya’da deprem toplantısı

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin başkanlığında deprem bölgesine gidecek yardımlar ve ekiplere ilişkin toplantı yapıldı.

08 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Sarıkaya’da deprem toplantısı

Düzenlenen toplantıya Kaymakam Samet Serin, Belediye Başkanı Av. Ömer Açıkel, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, Kurum Müdürleri, STK’lar, Mahalle ve Köy muhtarlarının katıldı.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve 10 ilin etkilendiği deprem sonrasında Sarıkaya ilçesinde gönderilecek yardım ekipleri ile yardım malzemelerini koordine etmek amacıyla, Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz sinema salonunda toplantı gerçekleştirildi.
Kaymakam Samet Serin toplantıda katılımcılara çağrıda bulunarak hiç kullanılmamış olan ve acil ihtiyaç durumu olan battaniye, uyku seti, kışlık kıyafet, bot, ısıtıcı, ilaç, kuru gıda, hijyen malzemeleri, el feneri-ışık, konserve gıdalar ve kuru gıda gibi malzeme desteklerini Sarıkaya Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğüne, Sarıkaya Belediyesine ve Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonuna teslim edebileceklerini ifade etti.
Ayrıca nakdi yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Yozgat Valiliği Yardım Hesabı T.C. Ziraat Bankası Yozgat Şubesi İBAN TR41 0001 0002 5740 3914 59 5003
Sarıkaya Belediyesi Yardım Hesabı Sarıkaya Halk Bankası İBAN TR60 0001 2009 7890 0007 0000 34 nolu hesap numaralarına yardımda bulunabilecekleri belirtildi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Sarıkayada Deprem Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönüllüler yola çıktı
Gönüllüler yola çıktı
Ziyaret ettiler
Ziyaret ettiler
Ayni ve nakdi toplantısı
Ayni ve nakdi toplantısı
“Birlik olma günü”
“Birlik olma günü”
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Yaraları sarmak için yola çıktılar
Din görevlileri deprem bölgesinde
Din görevlileri deprem bölgesinde
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim