Şampiyonlardan ziyaret

Yozgat şampiyonu olan Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri ve yıldızlar puanlı atletizm müsabakalarında ilde dereceye giren öğrenciler Kaymakam Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti.

Öğrencilere göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür eden Kaymakam Topuz, eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi. »Haber Merkezi