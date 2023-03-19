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Şampiyonlardan ziyaret

2022-2023 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri programında yer alan basketbol küçük kızlar müsabakaların da Akdağmadeni Cumhuriyet 75.Yıl Ortaokulu Yozgat şampiyonu oldu. Ayrıca Cumhuriyet 75.Yıl Ortaokulu öğrencileri yıldızlar puanlı atletizm müsabakalarında Yozgat’ta dereceye girdi. 

19 Mart 2023 Pazar 02:44
Şampiyonlardan ziyaret

Yozgat şampiyonu olan Cumhuriyet 75. Yıl Ortaokulu öğrencileri ve yıldızlar puanlı atletizm müsabakalarında ilde dereceye giren öğrenciler Kaymakam Fatih Topuz’u makamında ziyaret etti.
Öğrencilere göstermiş oldukları başarıdan dolayı teşekkür eden Kaymakam Topuz, eğitim ve spor hayatlarında başarılar diledi. »Haber Merkezi

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Şampiyonlardan Ziyaret
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