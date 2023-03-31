Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Video Haber Anket Güncel Siyaset Ekonomi Tarım Gündem Eğitim Sağlık Spor İlçeler İlan ve Duyuru Kültür - Sanat Yaşam Güncel Yaşam
BİST
4.845,25
ALTIN
1.222,86
DOLAR
19,18
STERLİN
23,79
EURO
20,91

Saldırı kınandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

31 Mart 2023 Cuma 16:20
Saldırı kınandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrasında açıklamada bulunan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, saldırıyı kınadı.

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” diyen Milletvekili Ali Keven, böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi dilin birleştirici olması gerektiğini söyleyen Milletvekili Keven, “Lütfen toplumu gerecek, kutuplaştıracak söylemlerden uzak duralım. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi dilimizin kucaklayıcı ve birleştirici olması gerekiyor! Büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
SaldırıkınandıSon DakikaSondakikaIleri WebtvIleri Web TvIleri TvIleritvYozgat HaberleriYozgat HaberIleri GazetesiIleriYozgathaberleriVideohaberYozgathaberYozgatHaberIlerigazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklarda Merhamet ve Sabır Eğitimi
Çocuklarda Merhamet ve Sabır Eğitimi
Karaca konuşmacı olarak katıldı
Karaca konuşmacı olarak katıldı
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı
Hizmet üretici fiyat endeksi arttı
Kitap okudular
Kitap okudular
Hanelere misafir oluyor
Hanelere misafir oluyor
İnşaat hızla devam ediyor
İnşaat hızla devam ediyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Taraofız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Onur Kaytan Plaza 1/3 No:10/5 Merkez/Yozgat

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim