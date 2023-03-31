Saldırı kınandı

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırı sonrasında açıklamada bulunan CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, saldırıyı kınadı.

“İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum” diyen Milletvekili Ali Keven, böyle bir durumun yaşanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Siyasi dilin birleştirici olması gerektiğini söyleyen Milletvekili Keven, “Lütfen toplumu gerecek, kutuplaştıracak söylemlerden uzak duralım. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere siyasi dilimizin kucaklayıcı ve birleştirici olması gerekiyor! Büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi