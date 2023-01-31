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'Sahte ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'sahte ilaç' ve ilaç teminine ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi" dedi.

31 Ocak 2023 Salı 02:00
'Sahte ilaç' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'sahte ilaç' iddialarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca,"Her bir ilaç kutusunun, onu diğer kutulardan ayıran bir kimlik numarası var. Kutuyu, üretimden reçete edildiği hastaya kadar takip ediyoruz. Eczane raflarındaki tüm ruhsatlı ilaçlar bu İlaç Takip Sistemine kayıtlı. Eczaneden alınan ruhsatlı ilacın sahte olması söz konusu değil. Az sayıda hastaya özel olarak getirilen, başka ülkelerde ruhsatlı, Türkiye'de ruhsatı olmayan ilaçlar var. Bunlardan biri için ileri sürülen iddiaların gereği yapılmıştır. Kısa zamanda, bizde ruhsatlı olmayan ilaçların ülkeye girişinde İlaç Takip Sistemine kaydını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Koca ilaç teminine ilişkin şu ifadelere yer verdi:
"Temininde zorluk yaşanan bazı ilaçların üretimi artırıldı. Şu an mevsimsel hastalıklara bağlı talep artışı, dünyada hammadde üretimi kaynaklı sorunlar var. Kısa zaman zarfında eksikliği hissedilen antibiyotikler, çocuk şurupları dâhil olmak üzere, pek çok ilaç piyasaya verilecek. Çocukluk çağı enfeksiyonlarında kullanılan, temininde sıkıntı yaşanılan şurup formlu antibiyotiklerden 2022 Aralık ayında piyasaya 1,8 milyon kutu, bugün itibariyle Ocak 2023'te ise piyasaya 3,1 milyon kutu arz edildi. Şubat ayında üretim miktarını daha da artırmaya çalışıyoruz." »İHA

Anahtar Kelimeler:
Sahte Ilaç Açıklaması
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