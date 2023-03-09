‘Sahte gübre uyarısı’

Müdürlükten yapılan açıklamada; “Yazlık ekim sezonunun ve üst gübrelemenin devam ettiği bu aylarda tarımsal faaliyetlerin yoğunlaşması ve dolayısıyla gübre piyasasının hareketlenmesiyle, son zamanlarda köylerde gezici süratte araç üzerinde satış yapan veya piyasada tanınmış gübre üreticisi firmaların torbalarını taklit ve tahşiş suretiyle sahte gübre satışlarının arttığı gözlemlenmektedir. Bunun sonucunda bu ürünleri alarak kullanan çiftçilerimiz ile gübre firmaları mağdur olmaktadır. İl Müdürlüğünün yaptığı denetimlerde Yozgat İli ve ilçelerinde sahte gübreler tespit edilerek, bu sahte gübrelerin içermesi gereken bitki besin maddeleri değerlerinin sıfıra yakın olduğu yapılan analizlerde tespit edilmiştir. Tarımın en önemli girdilerinden biri gübredir. Gübre bitkisel verimliliğin artmasını sağlamakla beraber ürünün kalitesini de etkilemektedir. Sahte gübreyle hem paranız boşa gider hem de tarlanız ve ürününüz zarar görür. Sahte gübrenin içindeki tuz oranının yüksekliğinden dolayı topraktaki olumsuz etkisi uzun yıllar sürmektedir. Gübreyi tanıdığınız, güvendiğiniz bayiden alın. Gezginci olarak kamyon üzerinde gübre satanlardan gübre almayın. Piyasada ki muadillerine oranla dikkati çekerek ölçüde ucuz gübrelere itibar etmeyin. Etiket bilgileri Türkçe olmayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş olan gübreleri almayın. Gübre ambalajında üretici ve ithalatçının açık adresi, ayrıcı bitki besin elementlerinin % oranlarının açık bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerin net olarak ifade edilmediği gübreleri almayın. Aldığınız gübrenin mutlaka faturasını alın. Gübre alacağınız bayinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu belgeleyen Gübre Dağıtıcılık Belgesini görmeden satın almayınız. Piyasada satılan gübrelerle ilgili herhangi bir olumsuzluk gördüğünüzde mutlaka İlçe Tarım ve Orman müdürlüğüne bilgi veriniz.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir