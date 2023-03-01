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‘Sahip çıkmaya devam edeceğiz’

Öz Sağlık-İş sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, “Darbe ve müdahalelerden en çok etkilenen emekçi kesim olarak, demokrasimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

01 Mart 2023 Çarşamba 02:00
‘Sahip çıkmaya devam edeceğiz’

28 Şubat post modern darbesinin 26. yılı nedeniyle bir açıklama yapan Öz Sağlık-İş Sendikası Yozgat Şube Başkanı Mehmet Akyol, demokrasi ve özgürlükten yana tavır alamayan milletlerin her zaman ağır bedeller ödediğine dikkat çekerek, “Sendika ve Konfederasyon olarak her türlü darbe ve müdahalelerin karşısında, milletimizin yanında olduk. Darbeler tarihinin kara lekelerinden birisi olan 28 Şubat’a hizmet eden çevreler, 5’li çeteler tam anlamıyla hesap vermediği sürece, demokrasimizin üzerindeki gölge kalkmayacak” dedi.
Başkan Akyol yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: “28 Şubat’ta dahil olmak üzere tüm darbe ve demokrasi dışı müdahalelerden en büyük zararı emekçi kesim ve çalışanlar görmüştür. Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in koşullar ne olursa olsun demokrasiden yana tavrı, milletten yana duruşu bizleri hep gururlandırmıştır. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde, post modern yapılara bilgi taşıyan, onları brife eden sözde sivil toplum kuruluşlarından yeterli hesap sorulmadığı herkesin malumudur. Bugün tüm kurum-kuralları ile yerleştirilmeye çalışılan demokrasimizde bu tür kara deliklerin yamanması değil, bir daha açılmamak üzere kapatılması gerekmektedir. 28 Şubat, bu milletin inandığı gibi yaşama, eğitim görme, çalışma hürriyetinin elinden alındığı bir dönemdir. Ülkemizin yeniden benzer süreçleri yaşamaması için millet olarak devlet olarak demokrasimize sahip çıkmamız, birbirimizi ötekileştirmeden özgürlükleri herkes için düşünüp, uygulamamız gerekmektedir. Öz Sağlık-İş Sendikası olarak Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in ilkeleri doğrultusunda tüm anti demokratik yapı ve girişimlerin karşısında durmaya, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye idealimizin devam edebilmesinin en büyük unsurlarından birisi hak ve hürriyetlerimizin kısıtlanmaması, inanç değerlerimizin baskılanmamasıdır. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunun yetkili sendikası Öz Sağlık-İş, ekmek-emek-hürriyet mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir.” ifadelerini kullandı. 
»Haber Merkezi

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Sahip çıkmaya Devam Edeceğiz
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