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Şahin’den hediye

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı Yusuf Yaman yatılı erkek Kur’an Kursunda Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin tamamına çeşitli hediyeler gönderdi.

07 Mart 2023 Salı 02:00
Şahin’den hediye

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere kendisini hayır işlerine adayan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin Sorgun İlçe Müftülüğüne bağlı Yusuf Yaman yatılı erkek Kur’an Kursu'nda Hafızlık eğitimi alan öğrencilerin tamamına çeşitli hediyeler gönderdi. 
Yusuf Yaman Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin her birine "Kur'an-ı Kerim, İslam İlmihali, Kur'an Okuma, Tecvid ve çeşitli hediyeler gönderdi. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şahinden Hediye
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