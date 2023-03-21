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Şahin’den hediye

Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Yerköy Müftülüğüne bağlı Saray Kur'an Kursu'nda Ramazan ayı boyunca Mukabele ile Kur'an-ı Kerim okuma ibadetini yerine getirecek olan bayanlara çeşitli hediyeler gönderdi.

21 Mart 2023 Salı 02:00
Şahin’den hediye

Yozgat’a eğitim başta olmak üzere çok sayıda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, kendisinin de büyük desteği ile yapılan Saray Kur'an Kursu'nda Ramazan ayı boyunca Mukabele ile Kur'an-ı Kerim okuma ibadetini yapacak bayanların tamamına ferace, başörtüsü ve çeşitli hediyeler verdi.  Şahin’in hediyeleri Kur'an Kursu öğreticisi tarafından bayanlara teslim edildi. Hediyeleri alan bayanlar İş İnsanı Bilal Şahin'e dualar ederek teşekkür ettiler. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Şahinden Hediye
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