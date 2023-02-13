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Şahin’den destek

Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası tüm imkânlarıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti.

13 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Şahin’den destek

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde 7,7 şiddetinde, öğle saatlerinde ise 7,6 şiddetinde meydana gelen yıkıcı depremler sonrasında, 13,5 milyon vatandaş etkilendi.
Çok sayıda vatandaşın enkaz altında kaldığı deprem sonrasında Yozgat'ın tüm ilçelerinde olduğu gibi Yozgat'tan da çok sayıda yardım bölgeye gönderildi.
Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere il genelinde yaptığı hayır işleri ile adından söz ettiren Hayırsever iş adamı Bilal Şahin, Hatay Hassa'daki depremzedeleri unutmadı. Bilal Şahin, evleri hasar gören depremzedeler için; "Un, Jeneratör, Şal, Ateş Ölçer, Battaniye, Şalvar, Çorap, Hijyen Paketi, Kırmızı Mercimek, Nohut, Bulgur, Arpa Şehriye, Makarna ve Erzak kolisi olmak üzere toplamda 700 Bin TL değerinde yardım malzemesi desteğinde bulundu. 
Afet bölgelerine destek çağrısında bulunan Yozgat & İstanbul Kraft Torba Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Şahin; "Maalesef ülkemiz asrın felaketini yaşadı. Depremden etkilenen illerimizde ciddi mağduriyetler söz konusu. Bende üzerime düşeni elimden geldiği kadarıyla yerine getirmeye çalıştım. İlk etapta bin beşyüz kişinin temel ihtiyaçlarını karşıladım. Afetten etkilenen diğer deprem bölgelerimiz içinde yardım paketlerimiz ivedikle hazırlanmakta. Milletimizin Başı Sağolsun, büyük küçük demeden tüm vatandaşlarımızı yardım yapmaya davet ediyorum." dedi. »Haber Merkezi

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Şahinden Destek
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