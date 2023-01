Şahin uyardı

Baca gazı zehirlenmesine karşı vatandaşlara çeşitli uyarılarda bulunarak kış şartlarının ağırlaşmasıyla özellikle soba kullanımının arttığı, buna bağlı zehirlenmelerde artış yaşandığı vurgulandı.

Baca gazından kaynaklanan karbon monoksit gazı zehirlenme vakaları için Yozgat İl Sağlık Müdürü Dr. Fatih Şahin, yaşanacak olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Dr. Şahin, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, baca zehirlenmeleri hemen her yıl kış aylarında, özellikle alçak basınçlı havalarda güneybatıdan esen bir rüzgâr olan lodos nedeniyle tehlikeli boyutlara ulaşmakta ve her yıl onlarca kişi özellikle sobadan olmak üzere, sızan karbon monoksit gazı ile zehirlendiğine dikkat çekti.

Karbon monoksitin renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gaz olduğunu belirten Şahin, "Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller, zehirlenme ve ölüme neden olur. Havagazı, kömür gibi ısıtma amacıyla kullanılan her tür soba ve ocakta yanma sırasında oluşur. Karbon monoksit zehirlenmeleri sıklıkla, kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben ve bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeni ile meydana gelir. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle, hangi tip soba olursa olsun, soba yanarken aynı odada uyumamalıyız. Yatmadan önce sobayı mutlaka söndürmeliyiz" dedi.

Şahin; sobalı evde otururken, yorgunluk, baş ağrısı baş dönmesi, bulanık görme, halsizlik hissi, uyku hali, bulantı, kusma, huzursuzluk gibi belirtiler görüldüğünde, kişinin mutlaka açık havaya çıkarılması, odanın havalandırılması ve vakit kaybetmeden 112 Acil Yardım Servisi'nden yardım talep edilmesi gerektiği konusunda uyardı. »Haber Merkezi