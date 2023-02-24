Şahin sevindirdi

Kendisini hayır işlerine de adayan Şahin; İl Müftülüğüne bağlı Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin ve Kur'an Kursu öğreticilerinin tamamına çeşitli hediyeler gönderdi.

Hayırsever iş insanı Bilal Şahin, İl Müftülüğüne bağlı Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu'nda hafızlık eğitimi veren öğreticilere ve eğitim gören öğrencilerin tamamına; Kuranı kerim,

Nevresim, Battaniye ve özel hediyeler göndererek öğrencilerin motivasyonunu artırmak için yardım ve desteklerini sürdüreceğini söyledi. Şahin’in hediyeleri Yozgat Bölge Yatılı Kız Kur’an Kursu öğreticisi Emine Nazlı Künbetli tarafından öğrencilere teslim edildi. Künbetli hayır hizmetlerinden dolayı İş Adamı Bilal Şahin'e teşekkür ederek; "Rabbim size hayırlı uzun bereketli sağlık ve sıhhat dolu ömürler ihsan eylesin. Bol dualar aldınız, Hocalarımızı hediyelerinizle onurlandırırken hafız çocuklarımızın yüzünde tebessüm gönüllerinde mutluluk hedeflerinde güzel bir iz bıraktınız. Evvela şahsım adına, Hocalarım adına, Öğrencilerim adına, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi