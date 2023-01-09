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Şahin, 40 kişilik kafileyi umreye gönderdi

Yozgatlı Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, üniversite öğrencileri ve Kur’an kursu hocalarından oluşan 40 kişilik kafileyi umreye gönderdi.

09 Ocak 2023 Pazartesi 02:00
Şahin, 40 kişilik kafileyi umreye gönderdi

Yozgat’ta eğitim başta olmak üzere birçok alanda hayır hizmetlerinde bulunan Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, Kur’an Kursu hocaları ve üniversite öğrencilerinden oluşan 40 kişilik kafileyi umre vazifelerini yapmaları için uğurladı. 
Umreye gidecek vatandaşlar için Bilal Şahin Külliyesinde öğle namazı sonrası uğurlama töreni düzenlendi. Okunan duaların ardından umre yolcuları yakınları ile vedalaşarak otobüsle Ankara Esenboğa Havalimanına hareket etti. 
Hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin, en mutlu günlerinden birini yaşadığını belirterek, imkânları ölçüsünde Yozgat’ın bütün ilçelerindeki Kur’an kurslarında görevli hocaları umreye göndereceğini söyledi.  
Bilal Şahin, “Ben Yozgat’ı ve Yozgat insanlarını çok seviyorum. Elimden geldiğince kapımı açan, benden yardım isteyen hemşehrilerime yardım etmeye çalıştığım gibi, mukaddes toprakları görmek isteyen hemşehrilerimi de kafile kafile umreye gönderiyorum. Umre programlarımızı aralıklarla sürdüreceğim. Kâbe’yi görmek isteyen Yozgatlı Müslüman kardeşlerimizin hayallerinin gerçeğe dönüşmesini sağlıyorum. Ayrıca umre haricinde de Yozgat’ımızın, Üniversitemizin, Tıp fakültesi hastanemizin ve diğer kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorum. Fakir, fukara ve guraba insanlara yardım etmek ise beni manen rahatlatıyor. Yardım ve hayır faaliyetlerime ömrümün sonuna kadar devam edeceğim.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 08.01.2023 15:04
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