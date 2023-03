Şahan, AK Parti'den aday adayı oldu

AK Parti İl Başkanlığı'na sevenleri ve destek verenleri ile gelerek adaylık müracaatını yapan Şahan, açıklamasında, "Türkiye Yüzyılı yolunda Yozgat’ımızın yüzyılı için ben de varım" dedi.

AK PARTİ MENSUBU OLMAKTAN GURURLUYUM

AK Parti'den aday adayı olan Şahan, aday adaylığı müracaatı sırasında yaptığı açıklamada; "Türkiye sevdalısı büyük bir ailenin, AK Parti teşkilatların mensubu olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. 21 yıldır ülkemize hizmet ve eserler kazandıran AK Parti, tüm kadrolarıyla Türkiye yüzyılına hazır. Teşkilatlarımızın kuruluşundan bugüne kadar görev almış, emek vermiş, gönül vermiş biri olarak, tarihimizin en önemli seçimlerinden birine adım adım yaklaşmaktayız. Ülkemiz şu son zamanlarda zor günler geçirmekte ve bu asil millet inşallah bu günleri de her zaman olduğu gibi yine birbirine kenetlenerek atlatacaktır. Biliyoruz ki bu seçim ülkemizin her alanda her konuda hem bugünü hem de yarını için büyük bir önem arz ediyor.” diye konuştu.

ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN KARŞINIZDAYIM

Sorunları dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için aday adayı olduğunu belirten Şahan, “Güçlü Dinamik ve Yeni Türkiye yolunda Yozgat’ımıza ve ülkemize hizmet etme gayesiyle, AK Partiden Yozgat Milletvekili aday adaylık başvurumu siz değerli dostlarımla paylaşıyorum. Ben de aranızdan genç bir kardeşiniz olarak hem ülkemizde, hem bölgemizde talep ve beklentilerine aracılık etmek, sorunlarımızı dile getirmek ve bu sorunlara çözümler üretmek için karşınızdayım. Yozgat’ımıza bundan önceki dönemlerde olduğu gibi yine bütünü ile kucaklayıp fedakârca çalışıp vatandaşlarımızın gözüne, gönüllerine girmek onların duasını ve sevgisini kazanmak en büyük arzum ve isteğim olduğunu da ayrıca belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı.

SİZLERİN SESİ OLMAK İÇİN ADAYIM

Şahan, “Türkiye’nin aynı şevk ve heyecanla devam etmesi için üstüme düşen tüm sorumlulukları başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ve Partimizin belirlediği hedefleri doğrultusunda yerine getirmek ve sizin sesiniz olmak için Milletvekili aday adayınızım. Sizlerin bir kardeşi bir ağabeyi ve senelerdir memleketimin güzel insanları ile iç içe yaşamış içinizden biri olarak Sorgun’umuzun Yozgat’ımızın gelişmesi, vatanımızın kalbi niteliğinde bir yerde bulunması hasebiyle en gözde cazibe merkezi haline getirmeye uğraşmak ve bu yolda elimden geleni yapacağımı huzurlarınızda belirtmek istiyorum.” şeklinde konuştu.

YİĞİTLER DİYARINDAN ADAY OLMAK ONURDUR

Şahan açıklamasının devamında şu şekilde konuştu; “Öyle bir memleketten milletvekili aday adayı oluyorum ki. Geçmişte de bütün afet ve bu gibi üzücü olaylarda olduğu gibi bugünde ülkede üzüntüsü yaşadığımız deprem ve doğal afet olayları sonrası, depremzede ailelerimize ihtiyaç sahiplerine kucak açan elinde kendisine yetecek kadar olmamasına rağmen bölüp oralara yardım gönderen, gerek sosyal medya gerekse haber kanallarında en fazla yardım ve hizmetin gönderildiğini illerden oluşumuzu, yardımseverliğimizi, insaniyetçiliğimizi işittiğimiz, gurur, minnet ve dua ile anıldığımız yiğitler diyarından Yozgat tan aday adayı olmak benim için bir şeref ve onurdur! Böyle bir memleketin bir evladı olarak memleketimi ve vatanımı temsil edecek olmanın heyecanını gururunu yaşıyorum. Vatanıma milletime memleketime hayırlı uğurlu olmasını en içten dileklerimle istiyorum Asil milletime hizmet etmek için sizlerin huzurunda tekrar AK Parti aday adaylığımı açıklıyorum. El ele olduğumuzda bu aziz milletin aşamayacağı hiç bir engel yok diyen Şahan, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın başlatmış olduğu Türkiye Yüzyılı yolunda ben de varım diyen herkese başarılar diliyorum.” »Haber Merkezi