'Saha Çözüm' çalışması başladı

CHP Yozgat İl Başkanlığı Cumhuriyet Meydanında düzenlenen basın açıklamasına CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Parti Meclis Üyesi Devrim Barış Çelik, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Belediye Başkanları ve çok sayıda partililer katıldı.

Burada bir açıklama yapan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, “Ülkemizde idarenin verdiği yanlış kararlar nedeniyle derinleşen ekonomik kriz, büyük bir buhrana dönüşmüş durumda. Toplumun her kesimi de bu buhrandan derinden etkilendi. Hemşerilerimiz, bugün geldiğimiz noktada faturalarını dahi ödeyemez halde, esnafımız art arda kepenk kapatmaktadır. Biz de bu zor dönemde halkımızın yanında olmak ve yarınlarına umut olmak için canla başla çalışmaya gayret ediyoruz. Ekonomik krizin yanı sıra, adaletten ve insan haklarından her geçen gün uzaklaşan, demokrasiyi zedeleyen, gencini, emeklisini, kadınını; yani halkın tüm kesimlerini umutsuzluğa sevk eden bir yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu sebeplerle; Genel Merkezimizin yönlendirmeleriyle Erzincan, Sakarya, Erzurum, Mardin ve Batman İl Başkanlığımızca tamamlanan ve Hakkâri, Diyarbakır, Ordu ve Van İl Başkanlığımız tarafından sürdürülmekte olan “CHP SAHA ÇÖZÜMÜ” Yozgat’ta uygulamaya karar verdik. Bu zor dönemde “CHP Saha Çözüm Yozgat” çalışmamızı başlatıyoruz. Derinleşen bu ekonomik bunalımda halkımızın yanında olacak, Yozgat’ta çalmadık kapı, derdi dinlenmedik hemşerimizi bırakmayacağız. Halkımızın sorunlarını sahaya inerek bizzat halkımızdan öğrenecek, Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat İl Başkanlığı olarak partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunacağız. Merkez ilçelerimizden başlayacak olan Saha Çözüm Yozgat, tüm ilçe ve köylerimizde hane ve esnaf ziyaretleriyle halkımızın yanında olacak. Esnafıyla, işçisiyle, köylüsüyle, genciyle, kadın ve erkeğiyle, tüm Yozgat halkıyla kol kola, kentimizin ve ülkemizin sorunlarını konuşacak, yine halkımızdan gelen önerilerle sorunlara çözümler üreteceğiz. Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkımızdan aldığımız görüşleri CHP Yozgat İl Başkanlığımızın ve CHP Genel Merkezimizin politikaları ile çözüme kavuşturacak plan ve programlar hazırlayacağız ve bu programları halkımıza sunarak, hemşerilerimizle birlikte kentimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulacağız. Parti örgütümüzden oluşan Saha Çözüm Ekibimiz, parti politikalarına hâkim, kentimizin sorunlarının farkında ve iletişim konusunda eğitim almış profesyonel partililerimizden oluşmaktadır. Çalışma boyunca ekibimiz, Merkez ilçelerimizden başlayarak, ilçe ve köylerimizde tüm hane ve işyerlerini ziyaret edip, vatandaşlarımıza, partimizin politikalarını anlatacak, iktidar olduğumuzda hayata geçireceğimiz Aile Destekleri Sigortası, Merkez Türkiye Projesi, Tarım ve Hayvancılık Politikalarımızı tanıtacak ve sorunlarını dinleyerek rapor haline getirecekler. Hazırlanan bu raporlar Genel Merkezimize sunulacak ve çözüm yolları ortaya koyulacaktır. Bu süre zarfında esnafımız, çiftçimiz, sivil toplum kurumları ve kanaat önderleri ile bir araya gelinecek ve kentimizin ekonomik kalkınmasıyla ilgili düşünceler kentimizin tüm paydaşlarından öğrenilecektir.

“CHP SAHA ÇÖZÜM YOZGAT” bu amaç ve hedeflerle, Genel Merkezimizin ve İl Başkanlığımızın liderliğinde yola çıkıyor. Sorunların çözüldüğü bir Yozgat ve Türkiye hedefiyle çalınmadık kapı, kulak verilmedik hemşerimiz bırakmamak üzere Yozgat’ta sahaya çıkıyoruz.“ diye konuştu.

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ise; “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi olarak gerek meclis kurulumuzla, gerek parti meclis kurumumuzla gerekse merkez yönetim kurulu üyeleri tarafından oluşturulan toplam 17 birim, 17 komisyonla Türkiye’nin her bir tarafına gidip Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Yozgatlının sorununun ne olduğunu şimdiden tespit etmek üzere. İktidara geldiğimizde bir düğmeye bastığımızda Yozgatlı hemşehirilerimizin bizden isteklerinin ve beklentilerinin neler olduğunu öğrenebileceğimiz bir çalışmayı bugün Yozgat’ta başlatıyoruz. CHP Genel merkezi olarak bugüne kadar 14 ilde bu çalışmayı başlattık 10’a yakın ilimizde bitirdik bugün 15’nci ildeyiz önümüzde ki günler itibariyle de değişik illerde bu çalışmayı devam ettireceğiz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulabilmenin kısa bir süre sonra çaresi bulunacak. Kısa süre bir sonra Türkiye’nin önüne sandık gelecek ve 21 yıldır Türkiye’de yaşanan başta hak, hukuk, adalet anlayışına ters düşen bu siyasi iktidardan hesap sorabilecek Türkiye’de var olan köylümüzün, çiftçimizin, esnafımızın, sanayicimiz ve emeklilerimizin içinde bulunduğu bu zor durumdan kurtulabilecek bir yeni iktidara ihtiyaç olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. İki ay süre ile yapacağımız bu çalışmada toplam Yozgat ilinde bulunan 418 bin 500 nüfusun büyük bir çoğunluğuna, 234 bin haneye, 23 bin 680 işyerine ve 14 ilçemize, 22 beldemize ve bizzat köylerimize gidip bu çalışmayı gerçekleştireceğiz. Yozgat’ta çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Bu tespitler sadece kapıda kalmayacak bütün CHP’nin saha çözüm masasının kayıtlarına girecek ve iktidarlığımızda hangi ilçemizde, hangi beldemizde, hangi köyümüzde hangi sorunun olduğunu bir düğmeye bastığımızda bunu görüp çözüme kavuşturacağız. Önümüzdeki yapılacak seçim Ülkemiz adına, Yozgat adına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

CHP Parti Meclis Üyesi Devrim Barış Çelik ise; “Saha Çözüm” adı altında hayata geçirilen, sorunları yerinde tespit edip hızlıca çözmeye yönelik bir uygulama gerçekleşti. Hane halkı ziyaretlerine dayanan bu uygulama örneğini, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatlarıyla “CHP Saha Çözüm” adı altında, parti örgüt ve yerel yönetimler birimlerinin ortaklaşa yürüttüğü bir çalışma olarak genel merkez bünyesinde hayata geçirmeye karar verdik.

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Seyit Torun’un başkanlığında, Parti Meclisi Üyesi olarak benim ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün koordinasyonunda, özellikle belediyelerimizin olmadığı illerde, CHP’nin ülkenin temel sorunlarına yönelik somut çözüm önerilerini hane halkı ziyaretleri yaparak vatandaşlarımıza anlatıyoruz.

Derinleşen ekonomik krizde halkımızın yanında olmak için çalmadık kapı, derdi dinlenmedik vatandaşımızı bırakmayacağımız bir çalışma yapıyoruz. Halkımızın sorunlarını sahaya inip bizzat halkımızdan dinleyerek, bizden beklentilerini, öneri ve şikâyetlerini soruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, partimizin çözüm önerilerini halkımıza sunuyoruz.

Katılımcı demokrasi anlayışı ile halkımızın sorunlarını çözüme kavuşturacak plan ve programlar hazırlayacak, bunu il başkanlıklarımız ve genel merkezimizin politikaları ile halkımıza sunarak, vatandaşlarımızla birlikte kentlerimizin ve ülkemizin sorunlarına çözüm bulacağız.

Parti örgütümüzden oluşan “saha çözüm” ekiplerimiz, parti politikalarına hâkim, kentlerimizin sorunlarının farkında ve iletişim konusunda eğitim almış ve bu alanda profesyonelleşmiş partililerimizden oluşmaktadır. Çalışma boyunca ekiplerimiz, il, ilçe ve köylerimizde tüm hane ve işyerlerini ziyaret edip, hem bütün hemşehrilerimizi dinleyecek hem de partimizin, yoksulluk, işsizlik politikalarını ve ekonomik, siyasi krizden çıkış projelerini anlatıp, milletçe kalkınmanın, çokça kazanıp hakça bölüşmenin mümkün olduğunu anlatıyoruz. Daha adil, daha eşit, daha özgür bir yönetimle çözülemeyecek hiçbir sorunumuz kalmayacağını anlatıyoruz.

İnanıyoruz ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde bu çalışma başarıya ulaşarak, 2023 yılında Cumhuriyetimizi yeniden demokrasi ile taçlandırıp, Cumhuriyetimizi gerçek anlamda kimsesizlerin kimsesi haline getireceğiz.” diye konuştu. »Alpaslan Demir