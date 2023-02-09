Sağlık ekipleri Adıyaman’da

6 Şubat saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edilirken aynı gün saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.

Meydana gelen deprem sonrası Yozgat’tan ilk etapta 4 UMKE aracı, 6 ambulans ve 35 yardımcı sağlık personeli görevlendirildi.

Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan yaralıların güvenli bölgelerde tedavilerini sağlamak için Yozgat’tan 8 ambulans ve 24 yardımcı sağlık personeli daha Adıyaman' a gitmek üzere görevlendirildi. »Alpaslan Demir