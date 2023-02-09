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Sağlık ekipleri Adıyaman’da

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Yozgat’tan ambulanslar ve yardımcı sağlık personelleri deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım için yola çıktı. 

09 Şubat 2023 Perşembe 02:00
Sağlık ekipleri Adıyaman’da

6 Şubat saat 04.17'de 7,4 olarak duyurulan depremin büyüklüğü 7,7 şeklinde revize edilirken aynı gün saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi.
Meydana gelen deprem sonrası Yozgat’tan ilk etapta 4 UMKE aracı, 6 ambulans ve 35 yardımcı sağlık personeli görevlendirildi. 
Kahramanmaraş ve çevre illerde yaşanan depremin yaralarını sarmak ve enkaz altında kalan yaralıların güvenli bölgelerde tedavilerini sağlamak için Yozgat’tan 8 ambulans ve 24 yardımcı sağlık personeli daha Adıyaman' a gitmek üzere görevlendirildi. »Alpaslan Demir 

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Ekipleri Adıyamanda
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