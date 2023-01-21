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Sağlık çalışanlarına seminer

Yozgat Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tarafından sağlık çalışanlarına seminer düzenlendi.

21 Ocak 2023 Cumartesi 02:00
Sağlık çalışanlarına seminer

Bu kapsam dahilinde Yozgat Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görev yapman sosyal çalışmacı Büşra İnan ve Sosyal çalışmacı Gamze Yürek tarafından sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Düzenlenen toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede daha profesyonel ve etkin bir şekilde hareket edilmesi, yaşanacak olayların olumsuz etkilerinin azaltılması ve toplumsal farkındalığın arttırılması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi tanıtımı yapıldı. »Haber Merkezi

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