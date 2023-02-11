Sağlık çalışanları deprem bölgesinde

Kahramanmaraş ve 10 ili etkileyen depremler nedeniyle Boğazlıyan’dan deprem bölgesine tam teşekküllü ambulans ve donanımlı personel gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen depremin ardından Boğazlıyan Devlet Hastanesi ve 112 tarafından destek ekipleri, arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak üzere afet bölgesine hareket etti. »Haber Merkezi