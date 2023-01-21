Rozeti Erbakan taktı

Parti binasında partililerle bir araya gelen Erbakan Yeniden Refah partisine yeni katılan 300 üyenin rozetini İş İnsanı Hanifi Kızıltaş’a taktı.

Erbakan Cumhurbaşkanlığı genel seçiminin 14 Mayısa alınmasıyla birlikte çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Partimize katılan 300 üyenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim. Türk siyaset tarihine geçen muazzam tarihi büyük kongremizle seçimlere şimdiden hazır olduğumuzu zaten ortaya koymuş olduk. 14 Mayıs'taki seçimlerde de üçüncü büyük şahlanışımızı gerçekleştirerek milletimizin milli görüş özlemine, milli görüş hasretine inşallah son vereceğiz.” diye konuştu. »Alpaslan Demir