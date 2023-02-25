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Riskli yapıların yıkımı sürüyor

Sorgun ilçesinde belediye tarafından belirlenen riskli durumdaki yapılara yönelik yıkım çalışmaları devam ediyor.

25 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Riskli yapıların yıkımı sürüyor

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 3.5 yıldır Sorgun’da çalışmalarını yürüten Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede bulunan metruk, hasarlı ve riskli yapıların yıkım çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamana kadar 100’e yakın riskli yapıda yıkım kararı aldıklarını belirten Ekinci, ilçede kentsel dönüşüm çerçevesinde depreme dayanıklı binaların yapılaması için de çalıştıklarını söyledi.
Şakir Efendi Şehir Meydanında genişletme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Başkan Ekinci, “Meydandaki riskli durumda bulunan yapıyı yıkarak işlevli, modern hale getiriyoruz. 10 şehrimizde büyük can kaybına ve hasara yol açan asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem, ülkemizde bu felaketi de yeniden gündeme getirdi. Biz daha önceden bu depremler yaşanmadan önce bu yönde çalışmalarımızı sürdürüyorduk. Bizler ilçemizde bu çerçevede de riskli binaları tamamen yıkarak yerine yeni ve depreme dayanıklı binaların yapılması noktasında üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda da devletimiz riskli yapıların yenilenmesi ile ilgili çok ciddi yönetmelikler ve uygulamalar çıkardı. Bu konuda belediyelerin üzerine düşen önemli görevler var. Bunlar müteahhitlere, mühendislere, vatandaşa iyi anlatan, buradaki avantajları onlara yol gösteren nitelikte ortaya koyan, yol gösteren çözümler üzerinde biz de çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi. »İHA

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Riskli Yapıların Yıkımı Sürüyor
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