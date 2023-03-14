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Resmi Gazete’de yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 14 Mayıs 2023 günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde uygulayacağı seçim yasakları ve uygulamaları Resmi Gazete’de yayımlandı.

14 Mart 2023 Salı 02:00
Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak seçimlerde YSK tarafından uygulanacak olan yasaklar yayımlandı. Seçim günü sabah saat 06.00’dan gece saat 24.00’a kadar;
Alkollü içki satılması, içkili yerlerde ve umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması, verilmesi ve içilmesi yasak olacak.
Emniyet ve Asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimse ateşli silah, patlayıcı maddeler, her türlü kesici, delici vb aletleri köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacak.
Oy verme günü ve süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Yalnızca eğlence yeri niteliği taşıyan lokantalarda yemek verilebilecek.
Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.
Oy verme günü saat 18.00’a kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak.
Saat 18.00 ile 21.00 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak YSK tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.
Saat 21.00’dan sonra bütün yayınların serbest olacak. Ancak gerek görülmesi halinde saat 21.00’dan önce de yayınların serbest bırakılmasına YSK tarafından karar verilebilecek.
Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.
Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.
Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs 2023 tarihinde de uygulanacak. »İHA

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Resmi Gazetede Yayımlandı
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