DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK AYINDA YÜZDE 38,4 ARTTI

TÜİK verilerine göre Ocak ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 artış gösterdi ve 14 milyar 237 milyon dolara yükselerek yeni rekor seviyeye yükseldi.

Geçen yıl aynı dönemde dış ticaret açığı 10 milyar 290 milyon dolar olmuştu.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Ocak ayında yüzde 63 iken, 2023 Ocak ayında yüzde 57,6'ya geriledi.

Ocak'ta ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 artarak 19,4 milyar dolar, ithalat ise yüzde 20,7 artarak 33,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

OCAK AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 8,4, İTHALAT YÜZDE 8,1 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2023 Ocak ayında yüzde 8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,0 oldu.

İHRACATTA ALMANYA, İTHALATTA RUSYA FEDERASYONU

Bu arada Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 916 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,6'sını oluşturdu. »Haber Merkezi