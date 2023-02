‘Rapor hazırladık’

Başkan Kabayel konu ile alakalı yaptığı açıklamada; “6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,8 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 şiddetindeki depremler çok sayıda can ve mal kaybına yol açtı, ortaya çıkan acı, tüm milletimizin yüreklerini dağladı.

Türkiye Kamu-Sen olarak bu felaketin ardından birlik ve beraberlik içinde daha güçlü bir biçimde ayağa kalkacağımıza ve muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma, dünya lideri olma, bölgemizde istikrar ve barış, dünyada adalet ve medeniyet temelindeki hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğimize olan inancımız tamdır.

Depremin yaralarının en kısa sürede sarılması ve yarattığı maddi ve manevi tahribatın giderilmesi için öncelikle bölgede Devletimizin en etkin şekilde faaliyetlerini sürdürmesi gerektiğine inanmaktayız.

Devlet başta güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal yardım ve altyapı olmak üzere kamu hizmetleri aracılığıyla varlığını vatandaşa hissettirirken kamu görevlileri de devletin görünen yüzü, işleyen eli olarak faaliyet yürütürler.

Bu bakımdan bölgenin ayağa kalkması için öncelikle kamu hizmetlerinin sağlanması, kamu hizmetlerinin etkinliği için de kamu görevlilerinin bölgede hizmet üretebilir duruma getirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Türkiye Kamu-Sen Deprem Komisyonu üyeleri ile sendikalarımızın genel başkanları, genel merkez yönetim kurulu üyeleri ve şube yöneticileri olarak depremin hemen ardından Afet bölgesine intikal ederek çalışmaları yerinden takip ettik, vatandaşlarımıza imkânlarımız ölçüsünde her türlü yardımı yapmaya gayret gösterdik.

Teşkilatlarımızın bölgedeki çalışma ve gözlemlerinin ardından paylaştığı bilgiler ışığında, bölgede yaraların sarılması, devlet-millet birlikteliğinin pekiştirilerek kamu hizmetleri aracılığıyla bir an evvel hayatın normal seyrine dönmesi için gerekli gördüğümüz tedbirleri raporlaştırarak kamuoyu ve yetkililerle paylaştık.

Hazırladığımız raporda, Afet bölgesinde kamu hizmetlerinin bir an evvel etkili ve verimli hale getirilebilmesi için alınması gereken tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerimiz yer alıyor. Genel Başkanımız Önder Kahveci başkanlığında toplanan ve Rapora son halini veren komisyonumuz, bölgede verilen kamu hizmetlerin aksamaması, bölge halkının hizmetlerden rahat ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi adına alınması gereken tedbirleri şu şekilde sıraladı;

El ele ayağa kalkmak için etkin bir kamu hizmeti sunulmasının sağlanması, kamu hizmetlerinin etkinliği için de hizmeti üreten kamu çalışanlarının sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamına kavuşturulması gerekmektedir.

Bu amaçla; Bölgedeki bütün kamu binalarının envanteri çıkarılmalı, kullanılamayacak durumda olan kamu binaları tespit edilmelidir.

Hizmet veremeyecek durumdaki kamu binalarının yerine derhal konteyner veya çadırlar temin edilerek, kamu hizmetleri kesintisiz olarak sürdürülmelidir.

Uygun hizmetler için esnek, uzaktan çalışma biçimleri getirilmeli, bu konuya ilişkin olarak idari ve mülki amirler Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde kararlar alarak, bölgedeki kamu çalışanlarının durumu dikkate alınmalıdır.

Bölgedeki kamu görevlilerinin durumu netleştirilmeli, hayatını kaybeden, yaralanan, bölgeden göç eden, can ve mal kaybına uğrayarak, maddi ve manevi anlamda çalışmayacak duruma gelen kamu görevlileri ile çalışma istek ve azmindeki kamu görevlileri tespit edilmelidir.

Bölgede kamu hizmetlerinin aksamadan sunulabilmesi için gereken norm kadro çalışması yapılmalı, personel ihtiyacının giderilmesi için yeni personel alımı yapılmalıdır.

Bölgede görev yapan/görev almak isteyen kamu çalışanlarının konut sorunu öncelikli olarak çözülmeli, konteyner ve çadırlardan bölgede görevli personele kontenjan ayrılmalıdır.

Kalıcı konutlar depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yönelik olarak inşa edilecektir. Oysa bölgede kiracı konumunda olan birçok kamu görevlisi vardır.

Kiracı olan ve gelecekte büyük bir konut sorunu yaşaması muhtemel kamu çalışanlarının bu sorununu çözmek ve kamu hizmetlerinin kesintisiz olarak sunumunu sağlayabilmek için kamu çalışanlarına bölgede yeterli sayıda lojman inşa edilmelidir.

Depremzedelere ödenen 10 bin lira tutarındaki “Deprem Yardımı” OHAL süresince ödenmeye devam etmelidir.

Bölgede çalışanların tayin, nakil, geçici görevlendirme gibi taleplerinde kolaylık sağlanmalı, mülki idare amirleri personele hassas davranmalıdır.

Bölgede çalışma teşvik edilmeli, çalışanlara “Afet Tazminatı” ödenmelidir.

Sendikaların da dâhil olduğu bir “Çalışma Komisyonu” kurularak personelle ilgili kararlarda sendikaların da görüşü alınmalıdır.

Depremden etkilenen kamu görevlilerinin çocuklarına karşılıksız yükseköğrenim kredisi verilmelidir.

Bölgede çalışan kamu görevlilerine psikolojik destek sağlanmalıdır.

Görevi başındayken deprem nedeniyle hayatını kaybeden kamu görevlileri şehit statüsünde kabul edilmelidir.

Depremde hayatını kaybeden kamu görevlisinin bir yakını bölgede bulunan kamu kurumunda işe alınmalı, bu yolla hem bölgeden göç önlenmeli hem de demografik yapının korunması sağlanırken diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları istihdam imkânı oluşturulmalıdır.

Bölgede çalışan kamu görevlileri, “Başarı Belgesi”, “Takdirname” gibi belgelerle ödüllendirilerek, motivasyonu artırılmalıdır.

Afet bölgesinde kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumu için alınması gereken önlemlerin detayları ve gerekçeleriyle yer aldığı raporumuzu Cumhurbaşkanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile de paylaştık.

Raporda yer alan hususların hayata geçirilmesi durumunda bölgede depremin yol açtığı maddi ve manevi tahribatın çok daha kısa sürede telafi edileceğine inanıyor, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa, milletimize geçmiş olsun dileklerimizi yineliyoruz.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi