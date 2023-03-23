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Ramazan toplantısı

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden ilçe müftüleri ile yaklaşan mübarek Ramazan Ayı öncesi yapılacak olan faaliyetler, aile ve irşat hizmetleri hakkında istişare toplantısında bir araya geldi.

23 Mart 2023 Perşembe 02:00
Ramazan toplantısı

Bilal Şahin Camii Külliyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda depremzede vatandaşlara yönelik Yozgat İl ve İlçe Müftülüklerinin yürüttüğü ayni ve nakdi yardım faaliyetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan Ayı talimatları ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın Ramazan Ayı'nda zekat hizmetleri konusu görüşüldü.
Toplantıya İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve Şube Müdürleri katıldı. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ramazan Toplantısı
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