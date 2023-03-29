‘Ramazan pidesi 8 liradan satılıyor’

Başkan Yılmaz, Yerköy Belediyesine ait ekmek fırınında 400 gram pidenin 8 liradan satıldığını söyledi.

Belediyeye ait ekmek fırınında 400 gram ramazan pidesinin 8 liradan satıldığını belirten Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, "Belediyemize ait ekmek fırınında 400 gram sade ramazan pidesi 8 liradan, susamlı pide 10 liradan, tekli ekmek ise 3,5 liradan satılmaktadır. Bu zorlu dönemde vatandaşımızın bütçesine katkıda bulunmak için böyle bir karar aldık. Halkımıza sağlıklı ve bütçe dostu ekmeği sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Yerköy Belediyesi'nin ekmek fırınında üretilen pidelerin, hijyenik ve sağlıklı koşullarda üretildiğini belirten Başkan Yılmaz, halkın sağlığına önem verdiklerini ve bu nedenle üretilen tüm ürünlerin kalite standartlarına uygun olduğunun altını çizdi. Haber Merkezi