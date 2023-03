Ramazan paylaşma ayıdır

Ülke olarak çok zor günlerden geçtiklerini, birlik ve beraberliğin önemini her zamankinden daha çok anladıklarını belirten Öztürk, “İnanmış bir toplumun bireyleri olarak acıları dindirmede, sevinçleri çoğaltmada katkılarımızı Rahmet ve Mağfiret ayında daha fazla göstereceğimizden kuşkumuz yok.” dedi.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi kurtuluşun müjdecisi Ramazan ayına yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. İlk teravihe, ilk sahura saatler kaldı.

RAHMET BEREKET AYI

Rahmet ve bereket ayına kavuşmanın büyük sevincini yaşadıklarını belirten Yozgatlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Erdal Öztürk, Ramazan bereketiyle 29 gün evimizin misafiri olacak, bolluk getirecek. Cenab-ı Allah’ın (CC) verdiği nimetlere şükredenlerden olacağız. Bir Ramazan ayına daha kavuşuyoruz “Hoş Geldin Yâ Şehr-i Ramazan!” sözleriyle. Ramazan, asrın afetlerini yaşadığımız bir zamanda merhaba diyor bizlere.

YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ

Çoğu kere Ramazan aylarına içimiz buruk bir şekilde ve çeşitli sıkıntılarla girdik. Bu yıl da bu mübarek ayı yaşadığımız büyük acılar gölgesinde, karşılaştığımız zorluklarla karşılıyoruz ne yazık ki.

Kahramanmaraş merkezli gün içinde üst üste meydana gelen iki büyük deprem onbir ilimizi âdeta yerle bir etti. Sayıları elli bini aşan canımızı kaybettik.

Depremlerin açtığı yaraları milletçe omuz omuza vererek elbirliğiyle sarmaya çalışırken Şanlıurfa’da son yılların en büyük sel felaketini yaşadık. 14 vatandaşımızı kaybettik. Bir yıllık yağışın yarısı bir gecede düştü toprağa. Deprem bölgesi afet üstüne afet yaşadı. Deprem yıktı, sel götürdü.

Diyanet İşleri Başkanlığı depremzedelerle toplumsal duyarlılık oluşturmak için bu yılın ramazan temasını “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada, "Tarifi imkânsız acılar yaşadık. Millet olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçiyoruz. Bu sebeple bu yılki Ramazan ayı, özel bir anlam ifade ediyor. Zira Ramazan ayı, dertlerimize deva bulacağımız, zorluklarımızı kolay kılacağımız bir aydır. Rahmet, mağfiret, iyilik, infak, zekât ayı… Her birinin dertlere deva olacak anlamları var." ifadelerine yer verdi.

Ramazan; kardeşlik ve sevgi bağlarının güçlendiği, ruhumuzun güzel telkinlere ve uyarıcı öğütlere açık olduğu, manevi duygularımızın canlılık kazandığı bir aydır.

Ülke genelindeki dernekler ve vakıflar ramazan ayı vesilesiyle yardımlaşma ve dayanışma kampanyaları başlattı. Yardım kampanyaları ülkemizin dört bir yanında tahminlerimizin ötesinde ilgi ve alaka görüyor. Hakeza yurt dışında da öyle... Vatandaşlarımızın kahır ekseriyeti dayanışma örneği sergiliyorlar. Çünkü iyilikte yarışmak, muhtaçlara yardım etmek, zor durumda kalanlara omuz vermek, bir ve beraber dayanışma içinde olmak toplumumuzun karakteri olmuştur.

Aziz milletimiz bu mübarek ay vesilesiyle kardeş olduklarını, aynı dinin mensupları olduklarını bir kez daha hatırlamaktadırlar. İnanmış bir toplumun bireyleri olarak acıları dindirmede, sevinçleri çoğaltmada katkılarını esirgemeyeceklerdir. Atalarımız "Yalnız taş duvar olmaz!" demiş. Birlik ve beraberliğin olduğu yerlerde huzur vardır. Unutmayalım: Ancak dayanışmayla ve yardımlaşmayla zor işlerin üstesinden gelebiliriz. Biz de YOSİAD olarak her yıl olduğu gibi hem yardıma muhtaç insanlarımıza hem de depremzede kardeşlerimize olan katkılarımızı Ramazan ayında daha fazla yaparak yardımlaşma ve paylaşma konusunda üzerime düşeni yapmak istiyoruz." dedi.