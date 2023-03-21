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Ramazan öncesi et kuyruğu

Yozgat'ta, yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlar Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası'nın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

21 Mart 2023 Salı 02:00
Ramazan öncesi et kuyruğu

Ramazan ayı hazırlıklarının başlamasıyla Yozgat Et ve Süt Kurumu Satış Mağazası'ndan kilogramı 119 liradan kıyma, 129 liradan kuşbaşı almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren piyasaya göre daha uygun fiyata et ve kıyma almak isteyen vatandaşlar, satış mağazası önünde uzun kuyruk oluşturdu. Satış mağazasında et stokları sınırlı olunca her vatandaş 1'er kilo kıyma ve kuşbaşı alabildi.
Et almak için sabahın erken saatlerinde mağaza önünde beklediklerini söyleyen Şahin Yaşar, “Ramazan dolayısıyla et almak için bekliyoruz. Uzun kuyruk var, sabah 07.00’den itibaren bekliyorum. Kısmet olursa et alacağım. Zaten birer kilo veriyorlar, Ramazan hazırlığı yapıyoruz" dedi.
 Vatandaşlardan Cemal Sarı da, "Rabbim razı olsun devletimizden, Et ve Süt Kurumunu açtığı için. Onlar da olmazsa esnafa gücümüz yetmiyor. Bugün gidiyoruz, yarın bakmışsınız yine zam gelmiş. 250-300 liraya et satıyorlar. Ramazan ayı hazırlığı için 07.30’dan beri bekliyoruz” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Ramazan öncesi Et Kuyruğu
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