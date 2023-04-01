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Ramazan köşesi hazırlandı

Çekerek Gençlik Merkezi’nde “Merkezimde Ramazan” etkinlikleri gerçekleştirildi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 12:53
Ramazan köşesi hazırlandı

Çekerek Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi tarafından “Merkezimde Ramazan” etkinlikleri kapsamında, gençler ile birlikte Ramazan köşesi hazırlandı.

Etkinlik sonrasında orucun, toplumsal hayat içinde önemli bir yer tuttuğu söylenirken orucun maneviyatını anlatmak adına Ramazan köşesi hazırlandığı anlatıldı.

Ramazan’ın zengin ile fakir arasında tam bir kardeşlik, muhabbet tesis ettiği belirtilirken toplumsal hayatın ise sürekli bir ahenk kazandığı aktarıldı.

Bu kardeşlik ikliminden pay almak için, Çekerek Gençlik Merkezi tarafından “Merkezimde Ramazan” etkinlikleri kapsamında Ramazan köşesi hazırlandığı söylendi. Haber Merkezi

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