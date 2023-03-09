Ramazan ayı vakitleri açıklandı

11 ayın sultanı mübarek ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Boğazlıyan İlçe Müftülüğü verilerine göre, bu yıl 29 gün oruç tutulacak. Din İşleri Yüksek Kurulu’nca 2023 yılı için Sadaka-ı Fıtr miktarı en düşük 70 lira olarak belirlendi.

Ramazan ayının, iradeleri merhametle eğiten ve özgürleştiren oruç ibadetinin yerine getirildiği, Kur’an-ı Kerim’in daha çok okunduğu, insani ve ahlaki erdemlerin daha güçlü şekilde yaşanan hayata yansıdığı, sosyal yardımlaşmanın, sevgi ve nimet paylaşımının arttığı müstesna bir zaman dilimi olduğu vurgulanırken, 22 Mart Çarşamba günü ilk teravih namazı kılınması ile birlikte dini ve sosyal hayatta ayrı bir önemi olan mübarek ramazan ayı başlayacak.

İLK İFTAR SAAT 19.00

Türkiye gibi diğer İslam ülkelerindeki Müslümanlar da 23 Mart Perşembe günü oruç tutmaya başlayacak. İlçemizde ilk gün sahur vakti saat 05.09 ve iftar ise saat 19.00 olarak belirlendi.

KADİR GECESİ

Mübarek Kadir Gecesi ise 17 Nisan Pazartesi gününü 18 Nisan Salı gününe bağlayan gecede kutlanacak. Son gün sahur vakti ise saat 04.19, iftar saati ise 19.27 olarak açıklandı.

Ramazan Bayramı ise 21 Nisan 2023 Cuma günü kutlanacak. İlçede bayram namaz saati ise 06.26 olarak belirlendi.

29 GÜN ORUÇ TUTULACAK

İlk gün teravih namazı saat 20.17 son gün ise saat 20.50’de kılınacak. 29 gün oruç tutulacak. »Haber Merkezi