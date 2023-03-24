Ramazan ayı mesajı

Kaymakam Altay, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan Ayına kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

Kaymakam Altay yaptığı açıklamada; “Ramazan ayı, yetim ve öksüzlerin gözetildiği, muhtaç ve kimsesizlerin kollandığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel biçimde yaşandığı, milli ve manevi duyguların ise yoğun bir şekilde tezahür ettiği müstesna ve mübarek bir aydır. Asrın felaketini yaşayan milletimizin göstermiş olduğu dayanışma ve yardımlaşma ruhu Ramazan ayı ile daha da bereketlenecektir. Millet olarak dayanışmaya daha da ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da güçlendiği Ramazan ayı ayrı bir önem ifade etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemine ve ülkemize hayır ve bereket getirmesini yüce Allah (c.c)den niyaz eder, Yenifakılılı hemşehrilerimin Ramazan Ayının mübarek olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi