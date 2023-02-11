Rakamlar netleşti

TÜİK, 81 ilde 2022 yılı aralık ayı sanayi üretimini araştırmasını yaparak sonuçları açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı aralık ayında madencilik ve taş ocaklığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azaldığı ifade edilerek. “ İmalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme ürüteme ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,2 azaldı. denildi. »Haber Merkezi