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‘Rahmetle anıyoruz’

Hizmet- İş Yozgat Şube Başkanı Ferman Zararsız, Hocalı Katliamının 31'inci yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

27 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
‘Rahmetle anıyoruz’

Zararsız yayınladığı mesajda; “Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı şehrine 26 Şubat 1992'de Ermenistan Cumhuriyeti birlikleri tarafından düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere 613 kardeşimiz öldürülmüş binlerce kardeşimiz yaralanmış ve esir alınmışlardır. Ermeni ordusu, stratejik değeri olan bu bölgeye 336 tank ile baskın düzenleyerek yaklaşık 7000 kişinin yaşadığı Hocalıyı kan golüne çevirmiştir. Binlerce Azeri kardeşimizin akıbeti ise bugüne kadar öğrenilememiştir. Halka yöneltilen bu saldırganlık ve Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgali neticesinde bir milyondan fazla Azerbaycanlı yurtlarından edilmiş ve kendi vatanlarında mülteci hayatı yaşamaya mahkum bırakılmışlardır. Bugün halen Azerbaycan topraklarının beşte biri Ermenistan'ın işgali altındadır. Azerbaycan topraklarında yıllardan beri devam eden bu işgali şiddetle kınıyoruz. Bu katliamı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Hizmet-İş Sendikası olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizin 31 yıl önce Hocalı'da maruz kaldıkları katliamın acısını derinden hissediyor ve samimiyetle paylaşıyoruz. Ermeni ordusunun hain katliamı neticesinde şehit olan tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Rahmetle Anıyoruz
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