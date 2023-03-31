Rahmet ve dua ile andı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilişinin 8'inci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, “Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve dua ile anıyorum.” ifadelerini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEMİZ, SON TERÖRİST BİTENE KADAR SÜRECEKTİR

Terörle mücadelenin son terörist bitine kadar süreceğini belirten Bakan Bozdağ; “Hiçbir terör saldırısı, adâleti ayakta tutan ve adâlet ile hükmeden hakim ve savcılarımızı yıldıramayacaktır. Terörle mücadelemiz, son terörist bitene kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.