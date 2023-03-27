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‘Rahmet minnet ve şükranla anıyorum’

Gelecek Partisi Yozgat Millet Vekili Aday Adayı Ömer Aydoğmuş, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun vefatının 14’üncü yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

27 Mart 2023 Pazartesi 02:00
‘Rahmet minnet ve şükranla anıyorum’

Aydoğmuş yaptığı açıklamada; “1998 Üniversite yıllarımda birlikte yol yürümekten onur duyduğum gurur duyduğum şeref duyduğum yoldaşım candaşım kıymetli abim ebedi genel başkanım ‘Haksız davada sultanlık yapmaktansa haklı davamda tek başıma yürürüm.’ diyen hayatın her noktasında ilkeli prensipli mütevazı olmayı,  edepli âdaplı ahlaklı yaşamayı, dik durmayı doğru söylemeyi dürüst olmayı şiâr edinmemize vesile olan makam mevki ikbal peşinde koşmayan,  derdi millet derdi devlet derdi vatan olan hakiki dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızı şahadetinin 14’üncü yılı sene-i devriyesinde rahmet minnet ve şükranla anıyorum. Davan davamız yolun yolumuz duruşun duruşumuzdur. Mekânın cennet olsun.” ifadelerini kullandı. »Haber Merkezi

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Rahmet Minnet Ve şükranla Anıyorum
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