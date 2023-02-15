Psikososyal destek sağlanıyor

Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem sonrasında depremin ilk gününden itibaren sahada vatandaşların yanında yer alan psikososyal destek ekiplerinin çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

“PSİKOSOSYAL DESTEK HİZMETLERİ BAKANLIĞIMIZ KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLÜYOR”

Bakanlığın, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri sunma konusunda ana çözüm ortağı olduğunu kaydeden Bakan Yanık, “Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri Bakanlığımız koordinasyonunda yürütülüyor. Çalışmalarımızı TAMP’ta yer alan destek çözüm ortağı paydaş kurum ve kuruluşları koordine ederek iş birliği içinde sürdürüyoruz.” dedi.

"3.234 PERSONELİMİZLE 256.605 VATANDAŞIMIZA PSİKOSOSYAL DESTEK SAĞLADIK"

Psikososyal desteğin Bakanlığın psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışman, çocuk gelişimi alanlarında uzman meslek elemanı tarafından verildiğini söyleyen Yanık, “Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 3 bin 234 personelimizle 256 bin 605 vatandaşımıza psikososyal destek sağladık. Psikososyal destek ekiplerimiz afetin başladığı andan itibaren vatandaşlarımızın yaşadıkları travmanın etkilerini en aza indirmek için sahada çalışmaya devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR AİLE VE TOPLUM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLECEK

Bakan Yanık, psikososyal destek alanında ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde olduklarını bildirerek, psikososyal destek alanında iş birliği yapmak isteyen ulusal düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başvurularını, dilekçeyle birlikte başvuru formu ve görevlendirilecek ekip listelerinin doldurularak Bakanlığın Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ait athgm@aile.gov.tr mail adresine iletilmesi gerektiğini ifade etti. »Haber Merkezi