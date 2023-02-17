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Psikososyal destek

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere, Yozgat'ta psikososyal destek sunuluyor.

17 Şubat 2023 Cuma 02:00
Psikososyal destek

Deprem bölgelerinden kente gelen yaklaşık 9 bin depremzede, misafirhaneler, yurt ve evlere yerleştirildi.
Yozgat Şehir Hastanesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de depremzedelere psikososyal destek veriyor.
Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, gazetecilere, kente gelen 611 depremzedeye ayakta, 36'sına da serviste sağlık hizmeti sunduklarını söyledi.
Depremzedelerle sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Kozan, "Depremin etkilerini azaltmak için hastanemizde psikosoyal destek birimi oluşturuldu. Hem çocuk hem yetişkin depremzedelerimiz saat 24.00'e kadar psikologlarımızdan destek alabileceklerdir." dedi.
Kahramanmaraş Göksun'dan gelen depremzede Turgay Akkaya, "Annemi deprem bölgesinden Yozgat Şehir Hastanesi'ne getirdik. İlgi, bakım çok güzel. Doktorlarımız, hemşire arkadaşlarımız, hasta bakıcılarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Çok memnunuz." diye konuştu.
UZMANLAR DEPREMZEDELERLE TEK TEK GÖRÜŞÜYOR
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi'ne yerleştirilen 230 depremzedeye de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikososyal destek veriliyor.
Depremzedelerle tek tek görüşen uzmanlar, çocuklarla çeşitli oyunlar oynayarak, kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek, depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü sosyal hizmet uzmanı Sümeyra Erol, depremin ilk günlerinde Hatay'da görev yaptığını aktardı.
Şimdi de deprem bölgesinden gelen depremzedelerle ilgilendiklerini anlatan Erol, "Çocukları her yaş grubuna göre ayırdık, farklı etkinlikler planladık. Duygu çalışmaları, kitap okuma saatleri yapıyoruz. Çocukların deprem psikolojisinden çıkıp normal hayatına, rutine dönmesi için psikososyal destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Günbey, depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının belediye ve vatandaşların desteğiyle karşılandığını söyledi.
Kahramanmaraş Afşin'den gelen depremzede Salim Kızılay ise kızının Yozgat'ta üniversitede okuduğunu dile getirerek, "Öğrencilerin ailelerini getiriyorlarmış. Bize de telefon ettiler, buraya geldik. Çok da memnunuz. Allah razı olsun." diye konuştu. »AA

Son Güncelleme: 16.02.2023 16:44
Anahtar Kelimeler:
Psikososyal Destek
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