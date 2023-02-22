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Psiko-sosyal destek

Yozgat Belediyesi deprem bölgesine insani yardımlar ulaştırmaya devam ederken Yozgat’ta misafir edilen depremzedelerin psiko-sosyal destek ihtiyaçlarını da karşılıyor.

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Psiko-sosyal destek

Türkiye'yi derin yasa boğan depremlerin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Yozgat Belediyesi de bu çalışmalarını hem deprem bölgesinde hem de Yozgat’ta yürütmeye devam ediyor. 
Depremden etkilenen şehirlerden Yozgat’a gelen depremzedelerin, barınma, giyinme ve gıda ihtiyaçlarını ilk günden bu yana büyük bir seferberlik ve başarılı bir koordinasyonla yürüten Yozgat Belediyesi, çocukların psiko-sosyal destek ihtiyaçlarının karşılanması için de çaba sarf ediyor. Oluşturulan oyun odaları ve psiko-sosyal destek alanları ile çocuklar eğlenerek sosyalleşiyor.
“YARALARI SARMAYA, KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Depremzedelerimiz için “tek yürek” olduk. Yapılan insani yardımların dışında özellikle depremzede çocuklarımız üzerinde açılan bu derin ve acı dolu yaraları sarmaya, kapatmaya çalışıyoruz. Yozgat Belediyesi uzman kadrosu ve gönüllü ekipleri deprem bölgesinden Yozgat’a gelen çocuklarla yakından ilgileniyor. Oluşturduğumuz psiko-sosyal destek alanlarımız ve oyun odalarımızla onların yanındayız.” diye konuştu. »Alpaslan Demir

Anahtar Kelimeler:
Psikososyal Destek
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