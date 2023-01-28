Protesto edildi!

Cuma namazı sonrasında Şakir Efendi Şehir Meydanı’nda düzenlenen program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Hamdi Yüksel, İsveç'te Kur’an-ı Kerim'in polis eşliğinde yakılmasına müsaade edilmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İsveç'in terör örgütü PKK/KCK başta olmak üzere birçok terör örgütüyle ilişkisinin bulunduğunun açıkça görüldüğünü belirten Yüksel, “Çeşitli bahanelerle Türkiye kamuoyunu rahatsız edecek davranışlarda bulunmaması konusunda İsveç'i uyarıyor ve bu hadsiz eylemi şiddetle kınıyoruz. İslam medeniyetinin engin hoşgörüsünden fersah fersah uzak olan bu faşizan tutuma sessiz kalan Batı ülkelerini lanetliyoruz. Bu alçakça eylemin huzura ve barışa yönelik büyük bir suikast olduğu bilinmelidir. Kur'an'a uzanan habis ellerin hak ettiği cevabı bir gün mutlaka alacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik İlçe Müftüsü Mustafa Kayış’ın duası ile sona erdi. »AA