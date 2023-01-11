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Projeler hayata geçiyor

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye olarak 2022 yılını yoğun bir çalışma dönemi ile geride bıraktıklarını ifade etti. 

11 Ocak 2023 Çarşamba 02:00
Projeler hayata geçiyor

Başkan Köse, yaptığı açıklamada; 2023 yılının şehre değer katacak projelerin hayata geçtiği bir yıl olacağını söyledi.  
Köse, “Yol ve kaldırım çalışmalarımızdan, estetik dönüşüm çalışmalarımıza, park ve bahçelerden sosyal yaşam alanlarına, mahalle konaklarımızdan, kentsel dönüşümlere kadar birçok projeye imza attık.” dedi.
YENİ BİR ALTAPI
Yozgat Belediyesi tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan Asrın Projesi Büyük Altyapı Çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini kaydeden Başkan Köse, Yozgat’ın 230 kilometrelik yıpranmış ve kullanım ömrünü tamamlamış içme suyu hattının tamamını değiştireceklerini ifade etti.
KAÇAĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bu çalışmalar ile birlikte kanalizasyon hatlarını da yenileyerek Yozgat’a asırlar boyu hizmet edecek bir projeyi hayata geçireceklerini vurgulayan Köse, projenin tamamlanması ile yüzde 67’lik kayıp kaçağında önüne geçileceğini ifade etti.
Başkan Köse şöyle devam etti: “Çapanoğlu Büyük Cami Çevre Düzenleme Projemiz, Hal, İş ve Yaşam Merkezi Projemiz, Menekşe Evler Kentsel Dönüşüm ve Millet Bahçesi Projemiz, Gençlik ve Spor Merkezi Projemiz, Yozgat Belediyesi Şefkat Evi Projemiz, Milli İrade Parkı, Yaşar Uğur Parkı, Mehmet Hulusi Efendi Parkı, Mahalle Konaklarımız, Halı Sahalarımız, Yozgat Belediyesi Modern Kesimhane Tesisimiz ve birçok projemizle şehrimize ve hemşehrilerimize hizmet sunmak için çalışıyoruz. Şehrimizin imarı için yaptığımız projelerimizin yanı sıra Sosyal, Kültürel ve Sanat faaliyetlerimizle de hemşehrilerimizle bir araya geldik.”
MAĞDUR OLUNMAYACAK
Yozgat Şehir Hastanesine il dışından gelen ve kalacak yeri olmayan maddi durumu zayıf vatandaşların Hasta Yakını Konuk Evinde misafir edileceğini vurgulayan Başkan Köse, “Yozgat Belediyesi olarak 80 milyon liralık yatırım yaparak Yozgat’a çok önemli kazanımlar sağlayacak projelerimizin arasına Hasta Yakını Konuk Evi’ni de ekledik. Hastaneye gelen ancak kalacak yer bulamadığı için sıkıntılar yaşayan maddi geliri düşük vatandaşlarımız ikamet edeceği konuk evi projesi sayesinde çok önemli bir eksikliği daha gidermiş olacak. Şehir Hastanesi karşısında yapım inşaatı devam eden konuk evinde kalacak hasta yakınlarımız için her türlü rahatlık ve konfor sağlanmış olacak.” diye konuştu. »Haber Merkezi

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Projeler Hayata Geçiyor
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