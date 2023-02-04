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Proje imzaları atıldı

Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, ‘İlçemizin üretim ve istihdam gibi birçok alanda her geçen gün yükselen kapasitesi ile katma değerini ve gücünü artırmaya devam edeceğiz.” dedi.

04 Şubat 2023 Cumartesi 02:00
Proje imzaları atıldı

Başkan Coşar, ticaretin can damarı olacak Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinde kuracağı fabrika için hafriyat alım çalışmalarına başlayan ve 300 kişi istihdam hedefi olan Kayserili Tekstil firmasına ait 1. etap projelerinin imzalarını attıklarını ifade etti.
Coşar yaptığı açıklamada, “Bugüne kadar yaptıklarımız, ehil kadrolar elinde Boğazlıyan’ın neleri başarabileceğinin işaretidir. İlçemizin üretim ve istihdam gibi birçok alanda her geçen gün yükselen kapasitesi ile katma değerini ve gücünü artırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. »Alpaslan Demir

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Proje Imzaları Atıldı
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