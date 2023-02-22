Proje başladı

Sarıkaya ilçesinde ücretsiz yemek uygulamasından 598 okul öncesi öğrenci faydalanacak.

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan “5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi” yarıyıl tatilinin sona ermesi ile birlikte hayata geçirildi. Ülke genelinde 5 milyon öğrencinin yararlanacağı proje kapsamında Sarıkaya ilçesinde 598 öğrenci bu projeden faydalanacak.

ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş projenin ilk günün öğrencileri yalnız bırakmadı.

Öğrencilerin sevincine ortak olan Yoldaş, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 598 okul öncesi öğrencimize bugün itibariyle okullarında yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bizlerde projenin ilk gününde çocuklarımızın yanında bulunarak onların sevinçlerine ortak olduk.” dedi. »Haber Merkezi