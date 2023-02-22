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Proje başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca 5 milyon öğrenci için kademeli olarak hayata geçirilecek ücretsiz yemek uygulaması Sarıkaya ilçesinde de başlatıldı. 

22 Şubat 2023 Çarşamba 02:00
Proje başladı

Sarıkaya ilçesinde ücretsiz yemek uygulamasından 598 okul öncesi öğrenci faydalanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce açıklanan “5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi” yarıyıl tatilinin sona ermesi ile birlikte hayata geçirildi. Ülke genelinde 5 milyon öğrencinin yararlanacağı proje kapsamında Sarıkaya ilçesinde 598 öğrenci bu projeden faydalanacak.
ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMADI
İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Yoldaş projenin ilk günün öğrencileri yalnız bırakmadı.
Öğrencilerin sevincine ortak olan Yoldaş, “Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘5 Milyon Öğrenciye Ücretsiz Yemek Projesi’ çerçevesinde ilçemizde yaklaşık 598 okul öncesi öğrencimize bugün itibariyle okullarında yemek dağıtımı gerçekleştirildi. Bizlerde projenin ilk gününde çocuklarımızın yanında bulunarak onların sevinçlerine ortak olduk.” dedi. »Haber Merkezi

Son Güncelleme: 21.02.2023 17:21
Anahtar Kelimeler:
Proje Başladı
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