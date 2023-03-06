Polis ve Polislik sevdiriliyor

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri tarafından öğrencilere “Toplum Destekli Polislik” mesleği anlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “Etkin bir güvenlik hizmeti yürütülmesinde kabul gören anlayış; suçla mücadeleye ve güvenlik politikalarının uygulanmasına toplumun katılım ve desteğinin sağlanmasına dayanmakta; öncelikle toplumsal beklentilerin ve taleplerin karşılanması bu anlayışın odak noktasını oluşturmaktadır. Buna kısaca ‘Toplum Destekli Polislik’ denilmektedir. Bilgilendirme çalışmaları, vatandaşlarımızı değişik materyaller hazırlayarak genel güvenlik hizmetleri, suç önleme, suçtan korunma ve bireysel güvenlik önlemleri, hırsızlık, kapkaç, yankesicilik ve benzeri suçlardan korunma yöntemleri gibi konularda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Burada esas olan, daha güvenli bir toplumsal yaşamın oluşturulması ve bireylerin genel güvenliğin sağlanmasında daha aktif rol almalarının temin edilmesidir. Bilgilendirme çalışmaları değişik konuları içermektedir.” denildi.

AİLELER UYARILDI

Ailelerin çocukları polisle korkutması olayına değinen yetkililer, “Aileler eskisine göre biraz daha bilinçlendiler. Eskisi gibi değiller ama yine çocukla baş edemeyen aileler, ya eline tablet tutuşturuyor ya da polis ve doktorla korkutuyorlar. Bu konuda, çocuklar sokakta tek başına kaldıkları zaman ya da kayboldukları zaman polisin yanına gitmesini engelliyorlar. Belki yabancı, tehlikeli insanlarla konuşacaklar. Ailelerden ricamız çocuklarınıza polisi olabildiğince sevdirin, olabildiğince sempatik gösterin ki biz de hem size hem de onlara yardımcı olabilelim.” ifadelerine yer verildi. »Alpaslan Demir