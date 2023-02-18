Polat’tan bilgi aldı

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlıklarında, Vali Ziya Polat'ın ve Belediye Başkanı Celal Kösenin’ de katılımıyla Hatay Hassa'da muhtarlarla, Afet Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Celal Köse yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Başkanlıklarında Hatay Hassa Deprem Bölgesinde muhtarlarımızla, Afet Koordinasyon ve değerlendirme toplantısı sonrası bölgede incelemelerde bulunduk. Devlet Millet el ele yaralarımızı birlikte saracağız.” dedi. »Alpaslan Demir