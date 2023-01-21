Polat Çakmak köyünde

Vali Polat ilk olarak İstanbul'da görev esnasında şehit olan Polis Memuru Zafer Mat'ın Boğazlıyan ilçesi Çakmak Köyü'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Vali Polat, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. Vali Polat daha sonra, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda gazi olan Rıfat Yüksel ve Nazım Sarı ile 2015 yılında Ağrı'da gazi olan İbrahim Hakkı Doğan'ı Boğazlıyan İlçesine bağlı Çakmak Köyün deki hanelerinde ziyaret etti.

ÇOCUKLARLA MAÇ YAPTI

Vali Ziya Polat, sosyal medyadan yayınladıkları videoyla köylerine yeni yapılan halı saha için teşekkür eden ve kendisine maç teklifinde bulunan çocukların çağrısına kayıtsız kalmadı.

Boğazlıyan ilçesine bağlı Çakmak Köyü'ne giden Vali Polat, çocuklarla birlikte açılışını gerçekleştirdiği hala sahada maç yaptı. »Alpaslan Demir