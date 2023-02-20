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Polat bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler Hatay Hassa'da depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, deprem sonrası ilçede yapılan çalışmalar hakkında Vali Ziya Polat'tan bilgi aldı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 02:00
Polat bilgilendirdi

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen "asrın felaketi"nin hemen ardından beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay’a gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mehmetçiğin kentteki nöbet, devriye, arama kurtarmanın yanı sıra yaşam destek faaliyetlerini ilk günden itibaren yerinde takip ediyor. 
Antakya, Kırıkhan, İskenderun, Samandağ ilçelerindeki çalışmaları inceleyen Bakan Akar, dün de beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hassa ilçesine geçerek depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı, talimat verdi. 
Söğüt, Ardıç ve Hacılar köylerine giden Bakan Akar vatandaşlarla bir araya geldi, geçmiş olsun dileklerini iletti. Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için herkesin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, Millî Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de bu kapsamda görevlerini yerine getirmeye devam ettiğini söyledi. Depremde hayatını kaybedenlere rahmet dileyen Bakan Akar, yaralanan vatandaşlara şifa dileklerini iletti. 
Köydeki bazı vatandaşlar da “Devlet baba gibi arkamızda”, “Askerimizden, devletimizden, milletimizden Allah bin kere razı olsun.” ifadelerini kullanarak yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti. 
Hassa’da Mehmetçik tarafından kurulumu gerçekleştirilen Aktepe çadır kenti de ziyaret eden Bakan Akar, buradaki çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Akar çadır kentte kalan çocuklarla yakından ilgilendi. 
Bakan Akar, 2017’de Hakkâri’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Er Ömer Küçük’ün ailesine de ziyarette bulundu. Özsoğuksu Mahallesi’ndeki evleri depremde zarar gören şehit ailesini kaldıkları çadırda ziyaret eden Bakan Akar’a şehit ailesi yakın ilgi gösterdi. »Haber Merkezi

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