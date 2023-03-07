Peygamber mesleğini sürdürüyor

3 yıl önce devlet destekli projelere katılıp eğitimler alan Ramazan Selvi, “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projeleriyle koyunculuğa başladı.

Türkiye’de hayvancılığın desteklenmesi üzerine yapılan teşvikler sebebiyle bu mesleğe başlayan Çoban Ramazan Selvi, 3 yıllık süre zarfında koyunculuk ’ta başarıya ulaştı.

DESTEK VERİLİRSE, DAHA ÇOK ÇALIŞIRIM

Topçu Köyünde 80 koyun ile hayvancılığa başlayan Ramazan Selvi, hem hayvanlarına bakıyor hem de bir yandan kendi hayvanlarının çobanlığını üstleniyor. Tek başına canla başla çalışan Selvi, kısa sürede koyun sayısını önce 120’ye daha sonra 175’ e çıkardı. Köyündeki vatandaşlarca azim ve gayreti takdir topladı. Ancak sayısı artan hayvanlarının barınması için yeterli bir ahırı ya da çadırı yok.

Koyunlarını evladı gibi seven Selvi, mekân sıkıntısından dolayı mecburen hayvan sayısı arttıkça koyunlarını bir bir satıyor.

ÇOBANDAN ÇAĞRI

Türkiye’de “hayvancılık” geçmiş yıllarda en yüksek getirisi olan bir sektör iken günümüzde desteklerle ayakta kalabiliyor. Özellikle ufak bütçeli olup çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan köylü vatandaşlar, hayvanlarını satıp şehre göç ediyor. İmkânları tükenen ve koyunlarını mecburen satmaya başlayan Ramazan Selvi bunun bir örneği.

Koyunculuğu tam anlamıyla öğrendiğini ve daha da başarılı olacağına inanan Selvi, devlet kurumlarından ve sivil toplum kuruluşlarından çadır desteği bekliyor.

“BAŞLADIĞIM NOKTAYA DÖNDÜM”

Şuan elinde 90 koyununun olduğunu ve elindeki ahır imkânı ile ancak bu kadarına bakabildiğini ifade eden Çoban Selvi; “Koyunlarımın çoğunu sattım, yine başladığım noktaya 95 koyun sayısına düştüm. Bu yılım tamamen boşa gitti. Ben bu peygamber mesleği işimi bırakmak istemiyorum. İhtiyacım olan ise sadece hayvanlarımı koyabileceğim bir çadır. Sıfır ya da ikinci el fark etmez. Hayvanlarımı barındırabileceğim büyük bir çadırım olursa yüzlerce koyuna bakar, hepsinin de çobanlığını yaparım. Yetkililerden destek bekliyorum.” şeklinde konuştu. »Haber Merkezi