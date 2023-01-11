İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Asla Pes Etme ve Yitip Gitme'' adlı tiyatro oyunu ile öğrencilere madde kullanımı ve bağımlılığı ile mücadele anlatıldı.

Sergilenen Tiyatro oyununda bağımlılık ile mücadele kapsamında, toplumun her kesiminin tiyatro gibi uygun bilgilendirme araçları ile farkındalık seviyelerinin yükseltilmesi, madde kullanımı ve madde bağımlılığı ile ilgili sağlık ve sosyal risklerde ölçülebilir bir azalma sağlamayı hedefleyen tiyatro gösterimi öğrenciler tarafından ilgi ve beğeniyle izlendi.

Tiyatro gösterimini öğrencilerle birlete izleyen İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı oyunculara sergilemiş oldukları performanstan dolayı teşekkür etti. »Haber Merkezi