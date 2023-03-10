Personelle toplantı

Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a çeşitli hizmetleri yürütmek üzere görevlendirilip bölgedeki görev süresi dolan din görevlilerinin bölgeden ayrılması ile Yozgat, Tokat, Sivas, Balıkesir, Karabük ve Düzce İl Müftülükleri tarafından görevlendirilen 106 din görevlisi bölgeye geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş Koordinatör Müftüsü olarak görevlendirilen Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, bölgede görevlendirilen yeni erkek ve kadın din görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerinin de katıldığı bir koordinasyon toplantısı düzenledi.

Ali Gülden başkanlığı tarafından depremzede vatandaşlara sunulan hizmetler hakkında verilen hizmetlerin paylaşılıp tecrübe aktarımı yapılan toplantıda, yürütülen faaliyetlerin etkinliğini artırmak üzere istişarede bulunuldu.

Toplantıya TDV ve din görevlilerinin yanı sıra Kırşehir İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kahramanmaraş İl Müftü Vekili Süleyman Yavuz, Kahramanmaraş İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu ve grup sorumluları katıldı. »Haber Merkezi