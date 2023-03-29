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Personelle iftar yaptı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün, Yerköy Bölge Trafik ve Denetleme İstasyon Amirliği personelleri ile birlikte iftar yaptı.

29 Mart 2023 Çarşamba 02:00
Personelle iftar yaptı

İl Emniyet Müdürü Süzgün personellerin Ramazan aylarını tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. Gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm emniyet personeline teşekkür eden Süzgün, “Değerli arkadaşlarım Emniyet Teşkilatımızla bir iftar sofrasındayız ama Türkiye’nin dört bir tarafında görev başında arkadaşlarımız, nöbet noktalarında ekip içerisinde iftarlarını açma imkânı bulmaya çalışıyorlar. Bizler bu ülkenin bütünlüğü, varlığı, huzuru ve güvenliği için en önemli görevleri yapan kurumların başında geliyoruz. Dolayısıyla bu yaptığımız görevin değeriyle orantılı olarak toplum karşısında da saygınlığı, güvenilirliği, itimat edilirliği yüksek olan bir teşkilat olma noktasında her geçen gün daha iyi duruşumuzun, gayelerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Hiç bir arkadaşımızın burnunun kanamayacağı, vazife uğruna görevlerini en üst düzeyde yerine getiren, hiç kimsenin geride gözü yaşlı aileler bırakmayacağı bir görev anlayışını yansıtmalarını diliyorum. Ölülerimize, şehitlerimize tekrar rahmet diliyor, hepinizi en içten saygı ve muhabbetle selamlıyorum.” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir

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